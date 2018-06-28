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Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları devam ediyor. Dün ZDDF Televizyonu'nda yayınlanan bir programa konuk olan Alman Cem, Milli Takım'ın Türkiye yüzünden elendiğini söyledi

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 13:13..
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Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı

Almanya Dünya Kupası'ndan elenmesinin şokunu halen üzerinden atlatamadı. Şoku atlatamamak bir yana, sorunun nedenine ilişkin bir analiz yapmaktan geri duran Almanlar, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmaya çalışıyor.

Onların başında da elbette azılı Türkiye düşmanı Alman Cem bulunuyor.

Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı

"ERDOĞAN YÜZÜNDEN ELENDİK"

ZDF Televizyonunda yayınlanan Markus Lanz'ın programında Dünya Kupası'nda alınan hezimet konuşuldu. Sonucu analiz edenler arasında da Alman Cem Özdemir vardı.

Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı

Özdemir alınan sonuca ilişkin kendinden beklenen yorumu yaptı ve "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar." dedi.

Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı VİDEO

Özellikle basının bu konuyu devamlı olarak haberleştirmesini eleştiren Özdemir, yaşanan olayın futbolun önüne geçitği ev bu yüzden de takımın bütününün moralini, performansını etkilediğini belirtti.

Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı

FOTOĞRAF HAZIMSIZLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra ziyaretinde gurbetçi futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile fotoğraf bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Erdoğan futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı ile poz vermesi eleştiri konusu olmuştu. Öyle ki eleştiriler öyle aşırı noktasına ulaştı ve Mesut ile İlay psikolojik linçe uğramıştı.

Cem Özdemir Almanya'nın elenmesini Türkiye'ye bağladı

İki futbolcuya yönelik tepkiler de halen devam ediyor. Bunun son örneği de maç sonunda Alman taraftarların Mesut'a yönelik sözlü saldırılarıyla gerçekleşti.

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