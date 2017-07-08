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Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

Gezi Parkı olayları sırasında Almanya'dan çıkıp gelen Cem Özdemir, Hamburg'da çıkan olayların yersiz olduğunu ifade etti.

08.07.2017 - 15:22
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Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

Almanya, sokakları savaş alanına çeviren göstericilerle başa çıkamadı. Polislerin yetersiz kalması nedeniyle Özel Kuvvetlerin görevlendirildiği ülkede, gösteriler güçlükle kontrol altına alındı.

İşyerlerinin yağmalandığı, banka ATM'lerinin patladıldığı olaylarda; 200'den fazla polis yaralandı.

GEZİCİ CEM ÖZDEMİR ALMANYA'DA OLMAZ DİYOR

Hamburg'da yaşananları değerlendiren Cem Özdemir'in yorumu ise akıllara Gezi Parkı olaylarını getirdi.

G20 protestolarının gereksiz olduğunu ifade eden Özdemir, 2013 yılında Gezi Parkı olaylarına katılmıştı.

Sokakların daha da karışması için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Cem Özdemir'in bu değerlendirmesi takipçilerinin de tepkisini çekti.

Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

FOTOĞRAF: Cem Özdemir Gezi Parkı'nda

Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

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Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu

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