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Cem Özdemir HDP'ye oy istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşen ittifak içerisine son olarak Türk düşmanı Cem Özdemir de katıldı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 08:00..
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Cem Özdemir HDP'ye oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamak istemeyen muhalefet tüm ilkelerini bir kenera bırakarak yan yana geldi.

HAİNLER TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında birleşen muhalefete, Almanya'da siyaset yapan Türk düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir'den de destek geldi.

Türkiye'den kaçan vatan haini Can Dündar ile birlikte bir panele katılan Özdemir, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına oy istedi.

MÜZAKERE YALANI

Terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyen Özdemir, AK Parti iktidarının son bulması durumunda müzakerelerin hızlanacağı yalanını söyledi.

Cem Özdemir, "Muhalefetin çoğunluğu kazanması durumunda AB ile müzakereleri hızlandırıp muhalefetin güçlenmesine katkıda bulunabiliriz" diye konuştu.

Cem Özdemir HDP'ye oy istedi

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