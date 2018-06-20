Cem Özdemir HDP'ye oy istedi

Sivas'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ile farklı bir evin içerisine oğul veren arılar, mahallede paniğe sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşen ittifak içerisine son olarak Türk düşmanı Cem Özdemir de katıldı.

Avustralya'da, yeryüzündeki ilk kompleks hayvan organizmalarını barındıran fosil yatağında bulunan iki yeni türe ait fosillere, Barack Obama ve David Attenborough'un adları verildi.

540 milyon yıllık iki yeni canlı türü fosili bulundu

Eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya şarkıcı Berkay'a süpriz yaptı

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanırlarsa Avrupa Birliği ile ilişkilerde 'her türlü tavizi vereceklerine' vurgu yaptı.

3 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

4 Albayrak: Elmastan sonra en güçlü element boru satacağız Bakan Berat Albayrak, bor madenlerinin dışarı satılmadan Türkiye'de işlenerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağını belirtti.

5 Japon taraftarlar tribünleri temizledi FIFA 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan ve Japonya'nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar, tribünleri temizledi.

6 Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu Reuters'a konuşan Başbakan Yıldırım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu, son Başbakan olarak da mutlu olduğunu söyledi.