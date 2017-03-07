Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin moma programında Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizi değerlendirdi.

"ERDOĞAN'IN KAYBETMESİ İÇİN DÜŞÜNÜLMELİ"

Türkiye'de yapılan Nazi benzetmelerine Almanya'nın irrasyonel bir biçimde yaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir "Erdoğan'ın referandumu kaybetmesine neyin katkı sunacağını serin kafayla düşünmeyi öneriyorum. Erdoğan referandumu kazanırsa, Türkiye bir tür saltanat olur ve bu hiç kimsenin yararına olmaz, en az da Türkiye'nin dostlarının.” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN AB'DE MİTİNG YAPMASI

Özdemir Türkiye'den siyasetçilerin Almanya'da seçim mitingi düzenleyip düzenlememeleri konusundaki kararın belediyelere bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Cem Özdemir "Avrupa Birliği ülkeleri de bu konuda birbirlerine düşürülmemeli. Avrupa'nın ortak tutumu oylanmalı ve en iyi halde de eğer burada konuşmak istiyorsanız, o zaman iyi niyetinizi göstermek için bir jest yapın denmeli.” diye konuştu.

"BİZ DE TAKSİM MEYDANI'NDA MİTİNG YAPALIM"

Özdemir "Neden mesela şunu demeyelim? Öyleyse biz de Taksim Meydanı'nda bir miting yapalım. Eğer Ankara benim güvenliğimi garanti altına alacaksa ben gitmeye ve miting yapmaya hazırım. Yanıtın nasıl olacağını merak ediyorum. Bunu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ya da Merkel, Erdoğan'ın kulağına fısıldayabilir." diye konuştu.