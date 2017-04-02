Cem Özdemir'den Almanya'daki Türklere çağrı

Bild am Sonntag gazetesi, farklı partilerden Türkiye kökenli milletvekillerine Almanya’daki Türk seçmenlere yönelik tavsiyelerini sordu.

Alman Federal Meclisi’nin sekiz Türkiye kökenli üyesi, yaptıkları Almanca ve Türkçe açıklamalarda, Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin korunması çağrısında bulundu.

"BURADAKİ ÖZGÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE'DEKİ DOSTLARINIZIN ELİNDEN ALMAYIN"

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya’daki Türklere seslenerek “Burada sahip olduğunuz özgürlüğü, Türkiye’deki ailelerinizin ve dostlarınızın elinden almayın” şeklinde konuştu.