taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Cem Özdemir'den Almanya'daki Türklere çağrı

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir Almanya'daki Türklere seslenerek, "Buradaki özgürlüğünüzü, Türkiye'dekilerin elinden almayın" dedi.

02.04.2017 - 16:32
  1. Haberler
  2. Gündem

asd

Bild am Sonntag gazetesi, farklı partilerden Türkiye kökenli milletvekillerine Almanya’daki Türk seçmenlere yönelik tavsiyelerini sordu.

Alman Federal Meclisi’nin sekiz Türkiye kökenli üyesi, yaptıkları Almanca ve Türkçe açıklamalarda, Türkiye’de demokrasi ve özgürlüklerin korunması çağrısında bulundu.

"BURADAKİ ÖZGÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE'DEKİ DOSTLARINIZIN ELİNDEN ALMAYIN"

Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya’daki Türklere seslenerek “Burada sahip olduğunuz özgürlüğü, Türkiye’deki ailelerinizin ve dostlarınızın elinden almayın” şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

66
Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

118
CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

530
Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

35
Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

63
Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

406
Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM