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Cem Özdemir'den Türkiye hakkında küstah sözler

Almanya'da siyaset yapan Cem Özdemir, bu sonuçların ardından Türkiye'nin AB üyeliğinin zora girdiğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 07:47..
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Cem Özdemir'den Türkiye hakkında küstah sözler

Türkiye'de düzenlenen 24 Haziran seçimleri, Almanya tarafından da yakından takip edildi.

Sonuçlar ise Almanlar için bir hüsran niteliğindeydi.

Milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Seçim sürecinde HDP'ye açık bir şekilde oy isteyen Cem Özdemir de sonuçların şokuna uğrayan isimlerden biri.

Türkiye düşmanlığıyla yaptığı açıklamalarıyla tanınan Özdemir, bu küstah sözlerini yineledi.

"AB ÜYELİĞİ İSTEYEN ÜLKE..."

Seçim sonuçlarının Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerini iyileştirmeyeceğini ifade eden Cem Özdemir, "Biz çizgimizden taviz vermemliyiz. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülke, bazı değerlere sadık kalmalı. Türkiye bunu yapmıyor. Bu seçimlerin ardından, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da kötü olmasını bekliyorum" diye konuştu.

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