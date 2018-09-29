Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Alman Der Spiegel, Başkan Erdoğan'ın, Almaya'nın en büyük Türk düşmanı Cem Özdemir'e tanımlanamayan cisim muamelesi yaptığını yazmıştı.
Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN NEZAKETEN ÖZDEMİR'İN ELİNİ SIKTI
O anların videosu çıktı. Görüntüde Başkan Erdoğan, karşılama sırasında nezaketen Cem Özdemir'in de elini sıkıyor.
ERDOĞAN GÜLÜP GEÇTİ
Cem Özdemir Erdoğan'a daha sonra karşılıklı konuşmak istediğini söylüyor. Erdoğan ise Cem Özdemir'le ilgilenmediği gibi yüzüne gülüp geçiyor.