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Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırarak Alman siyasetinde prim yapan Cem Özdemir, Erdoğan'ın ziyaretinden de prim çıkarmak isterken rezil oldu.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 11:59..
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Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Alman Der Spiegel, Başkan Erdoğan'ın, Almaya'nın en büyük Türk düşmanı Cem Özdemir'e tanımlanamayan cisim muamelesi yaptığını yazmıştı.

Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı İZLE

BAŞKAN ERDOĞAN NEZAKETEN ÖZDEMİR'İN ELİNİ SIKTI

O anların videosu çıktı. Görüntüde Başkan Erdoğan, karşılama sırasında nezaketen Cem Özdemir'in de elini sıkıyor.

Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

ERDOĞAN GÜLÜP GEÇTİ

Cem Özdemir Erdoğan'a daha sonra karşılıklı konuşmak istediğini söylüyor. Erdoğan ise Cem Özdemir'le ilgilenmediği gibi yüzüne gülüp geçiyor.

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