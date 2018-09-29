2019 Mart ayındaki yerel seçimler için adaylara kitapçık hazırlayan MHP "sigara içmeyin, yasemin çayı için, hayal kurun, hediye verin, beyaz gömlek giyin" tavsiyesinde bulundu.

Zonguldak'ta "Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapsamında "En güzel buzağı ve malak" yarışması düzenlendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kayserispor'u Vagner Love ve Quaresma'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

1 Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla prim yaparak şansölyeliğe oynayan Cem Özdemir, tanımlanamayan cisim muamelesi gördü.

2 Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırarak Alman siyasetinde prim yapan Cem Özdemir, Erdoğan'ın ziyaretinden de prim çıkarmak isterken rezil oldu.

3 Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti Hayatı boyunca 6 binden fazla kadınla birlikte olan ünlü 63 yaşındaki playboy Maurizio Zanfanti, İtalya'nın Rimini kentinde 23 yaşında bir turist kadınla beraber olduğu sırada yaşamını yitirdi.

4 Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı "İnadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

5 Tropik fırtına yön değiştirdi İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'i etkilemesi beklenen fırtına senaryo değiştirdi: Türkiye'yi teğet geçecek.

6 Ünlü fitnes modeli Willison sokaklarda yaşıyor Zengin, ünlü ve yakışıklı bir kocası olan, bir zamanlar gelecek vaad eden model Loni Willison, gösterişli hayatında artık çok uzakta.