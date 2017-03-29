Cem Özdemir'in doktorası iptal edildi

Almanya'da Türkiye düşmanlığı yaparak oy toplamaya çalışan Cem Özdemir'in doktora unvanıyla ilgili Tunceli Munzur Üniversitesi'nden bir açıklama geldi.

SENATO KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, ”Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusumuzu incitecek tavır ve davranışlar sergileyen Almanya Milletvekili Cem Özdemir’e 28.10.2009 tarihinde verilen fahri bilim doktora unvanı 29.03.2017 tarih ve 12.1 sayılı senato kararıyla iptal edilerek fahri bilim doktora unvanı geri alınmıştır” denildi.