Cem Özdemir'in hedefi yine Türkiye

Meryem Uzerli kısa zaman önceye kadar gelen dizi tekliflerinden ücretini euro olarak istiyordu.

İki ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ile 1,5 yıldır aşk yaşıyor.

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Tabutunun Murat 124'le taşınmasını istedi

1974 model Murat 124 model otomobiline gözü gibi bakan 83 yaşındaki Celil Gülen, tabutunun arabasının üstüne koymak için kendi yaptığı bağajda taşınmasını vasiyet etti.