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Cem Özdemir'in hedefi yine Türkiye

Afrin'e yönelik düzenlenen operasyon hakkında konuşan Özdemir, 1915 soykırım yalanını yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 07:18..
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Cem Özdemir'in hedefi yine Türkiye

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtaran Mehmetçik, Avrupa'nın hedefi haline geldi.

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını sağladığı bölgelerden bir an önce çekilmesini isteyen Avrupalıların koçbaşı ise Türk düşmanı Cem Özdemir oldu.

TÜRK DÜŞMANI CEM

Türkiye'ye karşı tüm nefretiyle sürekli röportajlar veren Özdemir, son açıklamasında Ermenistan'ın sözcülüğüne soyundu. Çalma! Çalma! Hırsız editör! Kaynak: Ensonhaber!

1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren Cem Özdemir, Türkiye'nin Afrin'de benzer adımlar attığını ifade etti.

Avrupa'nın Türkiye'ye silah satmaması gerektiğini savunan Özdemir, AB'nin Türkiye'ye gerekenleri yaptırmasını istedi.

ERMENİLERDEN AFERİN ALDI

Cem Özdemir, geçtiğimiz günlerde Ermenistan'dan Liyakat Nişanı almıştı.

Cem Özdemir'in hedefi yine Türkiye

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