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Cem Özer 5'inci evliliğini yaptı

90'lı yıllara talk şov kimliğiyle damgasını vuran ünlü oyuncu Cem Özer, 5. kez nikah masasına oturdu.

14.03.2017 - 23:18
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Cem Özer 5'inci evliliğini yaptı

Cem Özer, bu akşam uzun süredir birlikte olduğu senarist Pınar Dura ile evlendi.

ROMANTİK TEKLİF

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Cem Özer, senarist sevgilisi Pınar Dura’ya Pierre Loti‘nin romantik ortamında çay içerken evlenme teklifi yapmıştı.

Cem Özer 5'inci evliliğini yaptıYeni eş Pınar Dura, Cem Özer'in dördüncü evliliğini yaptığı Nurgül Yeşilçay‘a benzetiliyor

ÜNLÜ İSİMLERLE EVLENMİŞTİ

Cem Özer, ilk evliliğini 1984 yılında caz ustası Erol Pekcan'ın kızı Sebla Pekcan ile yaptı. Ünlü oyuncu 1989’da ikinci kez nikah masasına oturdu ve hayatını Selin Dilmen ile birleştirdi. Özer, 1994’te Esin Maraşlıoğlu ile üçüncü evliliği yaptı. Son evliliğini ise 2004’te Nurgül Yeşilçay ile yapmıştı.

Cem Özer 5'inci evliliğini yaptı

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