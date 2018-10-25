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Cem Özer'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 07:37..
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Cem Özer'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Cem Özer 12 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı.

"SARA NÖBETİ GEÇİRDİ"

Özer'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. İşte hastaneden yapılan açıklama:  "12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan Sanatçı Cem Özer, 22.10.2018'de yara iyileşmesini görmekte olduğu Hiperbarik Oksijen Tedavisinin 5. seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken, İdiyopatik Epileptik Atak (sara nöbeti) geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır.

"UYUTULUYOR"

Anında yapılan müdahale ve MR, BT ve diğer tetkikleri sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı pnömotoraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmış, bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır."

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