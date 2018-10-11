Cem Yılmaz: Bunu evde sorabilirdin Defne

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın son filmi “Arif V 216”nın kamera arkası görüntülerinden oluşan “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli için özel bir gece düzenlendi.

Gecede belgeselden özel görüntüler gösterildi. Belgeselin fragmanı izlendikten sonra soru cevap bölümüne geçildi. Konuklar arasında yer alan Defne Samyeli de sevgilisi Cem Yılmaz’a soru sordu.

"EVDE SORABİLİRDİN"

Samyeli’nin “Filmi izlemek bir yana, filmle kurduğunuz bağa sizin açınızdan tanıklık etmek belgeseli izlerken nasıl bir duygu?” sorusuna komedyen esprili bir yanıt verdi: “Filmin kamera arkasında izlerken bir gurur geliyor insana. Biz işimizi yaparken üçüncü göz olamıyoruz. Birisi dışarıdan bize bunu gösterince kendimizi eleştirebiliyoruz. Bu soru evde de sorulabilirdi. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor ama. Hiç torpil yok. En zor soruyu seçiyor.”