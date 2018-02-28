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Cem Yılmaz Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç'la görüştü

Arif V 216 ile gişede istediği başarıyı yakalayan komedyen Cem Yılmaz'ın yeni film için harekete geçtiği iddia edildi

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 07:02..
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Cem Yılmaz Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç'la görüştü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz iddiaya göre, film festivallerinde yarışacak bir proje için kolları sıvadı. Yeni filmi için Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç ile görüştü.

İZMİR'DE BULUŞTULAR

‘Arif V 216’nın gösterimi için İzmir’de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğe Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç’u da davet etmişti. Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz’ın ikiliyi İzmir’e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı.

PROJEYİ KONUŞTULAR

Cem Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç’u düşünüyor.

Cem Yılmaz Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç'la görüştü

Cem Yılmaz Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç'la görüştü

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