Cem Yılmaz çaldı Defne Samyeli sahnede söyledi

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Nişantaşı’nda bir mekanda sahne alan sevgilisi Defne Samyeli’yi dinlemeye gitti.Cem Yılmaz'a arkadaşı Ozan Güven de eşlik etti. Yılmaz, Güven’le birlikte, sevgilisinin performansı esnasında sahneye çıktı.

Cem Yılmaz bateri çaldı Defne Samyeli söyledi ViDEO

YILMAZ ÇALDI SEVGİLİSİ SÖYLEDİ

Defne Samyeli, Ozan Güven ile birlikte MFÖ grubunun Ele Güne Karşı Yapayalnız isimli parçasını söylerken, Yılmaz da sevgilisine ve Güven’e bateri çalarak eşlik etti. İkili sahnede kendilerini izleyenlere unutulmaz bir şov yaptı.

Mekana gelen misafirlere güzel bir sürpriz yapan üçlü, sabaha karşı mekanın otoparkından çıktı.