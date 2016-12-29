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Cem Yılmaz Çeşme'de ev arıyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çeşme'de arazi veya villa alımı için arayışa girdi.

29.12.2016 - 11:10
  1. Haberler
  2. Emlak

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Çeşme’de ev sahibi olan ünlüler kervanına Cem Yılmaz da katılıyor. Yılmaz’ın ekibi, bir süredir Çeşme’den arazi veya villa alımı için arayışta. Böylece ünlü komedyen, kızkardeşi ve yeğenlerine komşu olacak.

Demet Akbağ, Tolga Çevik, Emre Belözoğlu, Doğa Rutkay, Caroline Koç, Fatih Terim, Arda Turan, Ece Erken, Burak Yılmaz, Acun Ilıcalı ve daha birçok ünlünün villası ve yatırımının bulunduğu turizm cenneti Çeşme, son olarak da Cem Yılmaz'ı cezbetti.

ÇEŞME'DEN EV ARIYOR

Her yıl Bodrum'da tatil yapan Yılmaz, geçen yaz Çeşme'ye gelmiş ve yakın çevresine ilçeyle ilgili övgü dolu sözler söylemişti. Cem Yılmaz'ın da 15 gün önce yatırımlarını takip eden ekibine talimat verdiği, bu kişilerin de bir süredir Çeşme'de villa aradığı öğrenildi.

Cem Yılmaz da Çeşme'de yazlarını geçirmeye başlayınca kardeşi ve yeğenleri ile komşu olacak. Cem Yılmaz'ın kızkardeşi Özge Çevik ile evli olan komedyen Tolga Çevik de üç yıl önce Alaçatılı olmuştu.

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