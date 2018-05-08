Cem Yılmaz Defne Samyeli'nin kızını filminde oynatacak

Cem Yılmaz, 4 milyon 944 bin 779 kişilik seyircisiyle en çok izlenen filmi, ‘Arif V 216’dan sonra yeni senaryo çalışmalarına başladı.
Yılmaz, üzerinde çalıştığı yeni filminde sevgilisi Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’ya rol verdi. 21 yaşındaki Deren Talu, ilk kez sinema filmi için kamera karşısına geçecek.
DEFNE TORPİLİ
Geçen sene Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk dersleri aldıktan sonra, Türkiye’ye dönen 21 yaşındaki Deren Talu, ilk sinema filmi deneyimini yaşayacak.
Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta komedyenin evinden çıkarken görüntülenmişti.