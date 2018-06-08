Cem Yılmaz eşek sütü sabunu kullanıyor

Yeni sevgilisi Defne Samyeli ile dolu dizgin bir aşk tatili yapan Cem Yılmaz, bakımını da yapmaktan geri kalmıyor. Habertürk Gazetesi'nden Esin Övet bugünkü yazısında, Bodrum'daki bir doğal ürünler dükkanına giden ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi için dört kalıp eşek sütü sabunu aldığını yazdı. Tanesi 65 TL olan sabun, kırışıklıkları gidermeye, cildin sıklaşmasına ve yaşlanmasının gecikmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

"CEM EŞEK SÜTÜ SABUNU ALMIŞ"

Övet'in "Cem'e 65 TL’lik Eşek Sütü Sabunu" başlıklı yazısı şöyle: "Biz kadınlar güzellik uğruna Ay’a çıkarız malum ama son yıllarda erkekler de güzelliklerinden ve bakımlarından ödün vermiyorlar. Nerede güzellik konusu açılsa erkekler de kulaklarını kabartıyorlar hemen. Artık erkeklerin de gece-gündüz kremleri çantalarından eksik değil. Mesela botokslarını da hiç ihmal etmiyorlar. Önceki gün Bodrum’da doğal ürünler stan bir dükkana uğradım. Derde deva sabunlarına yenilerini eklemiş. 'Bu ne, ne işe yarıyor? Narlı, kabaklı sabun mu?' derken, öğrendim ki benden bir gün önce taze aşıklar Cem Yılmaz’la Defne Samyeli gitmiş oraya. Merakla 'Defne hangi sabunları aldı?' dedim. Malum Defne’nin kullandığı ürünleri sorguluyorum.

"ERKEKLER DAHA BAKIMLI"

En çok sabunu ve kremi Cem almış. Buyurun işte. Erkekler daha ilgili diyorum anlamıyorsunuz. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşk tatilinde Yılmaz 4 kalıp eşek sütü sabunu ve gül suları satın almış. Tabii bunun yanında 'Bayram geliyor' diyerek lokumlar ve reçeller de satın almayı ihmal etmemiş. Bu arada eşek sütü sabunu 65 TL’ymiş. Eşek sütü sabunu kırışıklıkları gidermeye, cildin sıkılaşmasına, dolgunlaşmasına, nem oranının artmasına ve cildin yaşlanmasının gecikmesine yardımcı oluyormuş. Öte yandan güneş lekelerini yok etmekte de etkiliymiş. Sedef ve egzama tedavisine yardımcı oluyormuş. Eşek sütünde E vitamini çok yüksek. Yüksek kalsiyum ve daha az yağ içeriyor. Ayrıca daha genç görünmenizi sağlayan doğan bir retinole sahip."



