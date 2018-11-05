Cem Yılmaz: Her şey güzel gidiyor

Birliktelikleriyle magazin gündemine damga vuran Cem Yılmaz ile Defne Samyeli Nişantaşı'nda görüntüledi. Cem Yılmaz, "Her şey çok güzel gidiyor. Birlikte güzel bir akşam yemeği yedik" dedi. 'Karakomik Filmler' serisinin üçüncü filmi olan 'Emanet'in oyuncu kadrosunu soran muhabirlere, “Kadroyu şoför mahaline giderken açıklayacağım” dedi.

"UNUT SEVME BENİ"

Gazetecilerle yaptığı son birkaç röportajda şarkı söyleyen Yılmaz, “Bu sefer hangi şarkıyı söyleyeceksiniz?” diye soran muhabire, "Unut sevme beni, bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran, gözyaşı dolu" diye nakarat yaptı.