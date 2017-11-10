Cem Yılmaz: Kemal Aleyna Tilki'nin telefonunu istiyor

Cem Yılmaz, Brand Week İstanbul etkinliğinde, 5 Ocak 2018’de vizyona girecek yeni filmi “Arif v 216”nın sponsorunun konuğu olarak sahneye çıktı.

"OZAN'IN MARKASINI ZEDELEDİM"

Yılmaz, konuşmasının başında yakın arkadaşı Ozan Güven’e laf attı: “2002 yılında GORA hikayesine başlarken Ozan Güven’le ilk defa çalışıyordum. O zamanlar bir drama oyuncusuydu, komediyle pek bir ilgisi yoktu. Hatırlıyorum, o senelerde bir erkek dergisinin ‘seksi erkekler ilk 20’ listesinde o 19’uncu sıradaydı, ben son kontenjandan 20’ye girmiştim. Ve filmde çok cinsiyetsiz bir robotu oynatarak, bir daha o listeye girmemek üzerine onun markasını zedeledim. Şimdi Ozan, ‘Fi’ dizisinde devamlı jakuzide bulunarak geçen 20 senelik macerasını toparlamaya çalışıyor.”

"RAKİPSİZ OLMAK LEZZETLİ DEĞİL"

Ünlü komedyen, “rakipsizlik” konusu hakkında konuşurken şöyle dedi: “Piyasada daha parlak birinin olmaması benim şansım olabilir. Benim işim zor değil, bir tek zor kısmı var; benim motivasyonumu kaybetmemem. Rakipsizlik meselesi aslında hiç lezzetli değil. Hiç güzel bir şey değil. Elbette rakipsiz hissettiğim alanlar var ama...”

“BABA SENİN HAFIZANDA ALEYNA’NIN TELEFONU VAR MI?”

Yılmaz, televizyon ekranında markaların blur’lanması hakkında da konuştu ve oğlu Kemal’i örnek gösterdi: “Dünyada pek bir örneğini görmediğim bir şey bu benim. Tehlikeli şeylerde herkesin o blur’un altında ne olduğunu merak ettiğine eminim. Benim hayatım bununla geçti. Benim 5 yaşında oğlum var, televizyon izlemiyor ama bir blur’a rastlarsa, soracağına eminim. Aleyna Tilki’nin telefonunu beş kere soran adam, blur’u da soracaktır. Boyu bu kadar ama diyor ki ‘Baba senin hafızanda Aleyna Tilki’nin telefonu var mı?’ Dedim ‘Oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok. Aleyna Tilki orada ve o daha çok küçük, seninle beraber büyüyecek.”

"KASADA HEP BEN DURUYORUM SANIYORLAR"

Filmlerine aldığı reklamlar nedeniyle eleştirildiğini anlatan Cem Yılmaz, yaptığı espriyle seyirciyi güldürdü: “Diyorlar ki ‘Filmlere gidiyoruz, önünde çok reklam oynuyor!’ Onu da aktöre bağlıyorlar. ‘Gözü doymamış, oraya da reklam almış’ diyorlar. Ne alakası var? O sinema işletmesinin operasyonu. Hep kasada ben duruyorum zannediyorlar!”