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Cem Yılmaz oyunu kullandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullanırken bir muhabirle kısa süreli gerginlik yaşadı.

İHA | 24.06.2018 - 11:21..
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Sabah saatlerinde oy kullanacağı okula gelen Cem Yılmaz, bir süre sıra bekledi.

YAŞLI ADAMLA SOHBET ETTİ

Bu sırada her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz, bir süre adamla sohbet etti. Yılmaz yaşlı adama, "Gitgide gençleşiyorsunuz" diye takıldı.

Cem Yılmaz oyunu kullandı

MUHABİRE ŞOVMEN TEPKİSİ

Daha sonra oyunu kullanmak için sınıfa giren Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz kabine geçin ben geliyorum" diye espri yapınca gülüşmeler yaşandı. Oy kullandıktan sonra anons çeken muhabirin kendisini "Şovmen" diye tanıtmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toparlar" dedi.

Yılmaz, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak Ozan Güven’le birlikte okuldan ayrıldı.

Cem Yılmaz oyunu kullandı

Cem Yılmaz oyunu kullandı

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