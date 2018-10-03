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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor

Yaşadıkları aşk yüzünden magazin gündemine oturan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hayatlarını birleştirme yolunda.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 08:10..
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Yedi aydır birlikte olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin, Çeşme'de bir otelde nikah masasına oturacakları öne sürüldü.

İddialara göre ikili, 45 yaşındaki Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler projesinin çekimlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki ay evlenecek.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor

Milliyet'in haberine göre, Defne Samyeli’nin kızları için böyle bir karar aldığı, Cem Yılmaz’ın da sevgilisinin bu isteğine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

"CEM'İN HAYRANIYDIM"

46 yaşındaki Defne Samyeli, geçen günlerde verdiği röportajda, “Cem’in zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım?” diyerek, övgüler yağdırmıştı.

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