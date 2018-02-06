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Cem Yılmaz Zeytin Dalı Harekatı'na da sessiz kaldı

Teröre destek veren akademisyenler KHK'larla görevden uzaklaştırıldığında sonuna kadar siyaset yapan Cem Yılmaz, Mehmetçik Afrin'de çarpışırken iki kelime destek mesajı bile yayınlamıyor.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 14:28..
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Cem Yılmaz Zeytin Dalı Harekatı'na da sessiz kaldı

15 TEMMUZ'DA TEK KELİME MESAJ YAYINLAMADI

15 Temmuz gibi, milletin iradesine silah zoruyla el konulmaya çalışıldığı, bu amaçla milletin üstüne füze atıldığı zorlu günlerde milletin yanında olduğuna dair tek kelime mesaj paylaşmamıştı ünlü oyuncu Cem Yılmaz.

O korkunç günlerde millet canı pahasına tankların önüne durup, helikopterlerin ateş altında tuttuğu bölgelere korkusuzca akın ederken, milletin gönlünü ferahlatacak aydın dayanışmasına(!) bir türlü şahit olamamıştık.

AKADEMİSYENLER SÖZ KONUSU OLUNCA, SİYASETİN KRALINI YAPIYORDU

Ardından devletin içinde yuvalanmış, devletin verdiği maaşla geçimini sağlayan ancak terör örgütlerinin sözcüsü gibi hareket eden akademisyenler, çıkarılan KHK'larla bir bir görevden uzaklaştırılırken, 15 Temmuz'daki sessizliğinin aksine Cem Yılmaz anında mesaj üstüne mesaj yayınlamış, üniversite hocalarına desteğini sunmuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA YİNE SUSKUN

Aynı Cem Yılmaz, yine milletin Mehmetçik'le tek yürek halinde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ettiği şu günlerde, yine sessizliğe büründü.

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