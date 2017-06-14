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Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi: Yatakta kopuyorduk

Şu günlerde “Arif V 216” filminin çekimleriyle meşgul olan Cem Yılmaz, aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor.

14.06.2017 - 06:59
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Cem Yılmaz oğlunun annesi Ahu Yağtu’dan boşandığından beri hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmüyor. Şu günlerde 'Arif V 216' filmini çeken ünlü şovmenin adı Ebru Şallı başta olmak üzere birçok kadınla anılmıştı.

Cem Yılmaz'ın sık sık görüştüğü sevgililerinden biri de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının kıdemli ürün müdürü olan Özge Sabuncu… Hızlı aşk trafiğine rağmen Cem Yılmaz'dan kopamayan Özge Sabuncu son olarak ünlü şovmenin bir fotoğrafına yorum yazdı.

"YATAKTA KKOPUYORDUK"

Yılmaz'ın paylaştığı robotlu eski bir pozun altına Sabuncu, “Bu bu bu” notunu düştü. Bu yorumu gören Cem Yılmaz'ın bir takipçisi Sabuncu'ya mesaj attı ve ünlü komedyenin “Fi” dizisinin oyuncusu Merve Çağıran'la yakın zamanda yaşadığı ilişkiye gönderme yaparak “Merve Çağıran'la sevgili adam. Kızın evinden çıkıyor görmedin mi? Ne yorum yapmaya devam ediyorsun kızım?” yazdı. Takipçinin attığı mesajı görüp çok sinirlenen Özge Sabuncu takipçiye DM mesajı attı ve “Yatakta kopuyorduk, zavallı yazdı” ve daha sonra kendisine “Anlamadım kim zavallı, evet bence de zavallı” karşılığını veren takipçiyi anında engelledi.

Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi: Yatakta kopuyorduk

Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi: Yatakta kopuyorduk

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