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Cemaati dolandırıcılara karşı uyarırken kendisi dolandırıldı

Sivas'ta, dolandırılmaktan güven timlerinin dikkati sayesinde kurtulan cami imamı, "Camide sohbetlerimizde sürekli bu konuda cemaatimizi bilgilendiriyorduk. Benim de başıma geldi." dedi.

İHA | 12.12.2017 - 16:35..
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Telefon dolandırıcıları bu kez Sivas’ın Zara ilçesinde bir camide din görevlisi olarak çalışan Zekeriya Kırkgöz’ü (55) ağına düşürdü. Telefonla arayan dolandırıcılar bir FETÖ soruşturması yürüttükleri yalanı ile Kırkgöz’den, temin edebildiği tüm paraları verdikleri hesap numarasına göndermesini istedi.

Dolandırıcılara inanan Kırkgöz evdeki ziynet eşyalarını yanına alıp evden çıktı. Zara’da bir kuyumcuda altınları bozduran Kırkgöz, aldığı 27 bin lira ile Sivas merkeze geldi.

Cemaati dolandırıcılara karşı uyarırken kendisi dolandırıldı

GÜVENLİ TİMLERİNİN YARDIM ETMESİNE İZİN VERMEDİ

Kırkgöz’ün heyecanlı hareketleri güven timlerinin dikkatini çekti. Güven timleri dolandırıldığını düşündükleri din görevlisi ile konuşmaya çalışsa da Kırkgöz yardım taleplerini geri çevirdi.

Cemaati dolandırıcılara karşı uyarırken kendisi dolandırıldı

"BU KONUDA CEMAATİMİZİ BİLGİLENDİRİYORDUK"

Kırkgöz’ün ailesinin şüphelenip 155’i araması üzerine güven timleri bu kez duruma müdahale etti. Önce paranın yatırıldığı şube ile irtibata geçirilerek hesap bloke edildi. Yatırılan 27 bin liranın karşı tarafa geçmesi son anda önlendi. Kırkgöz, polislerin ısrarı üzerine dolandırıldığını anladı.

Dolandırılmaktan son arda polislerin dikkati sayesinde kurtulan din görevlisi Zekeriya Kırkgöz, camide vaazlarında cemaati telefon dolandırıcılarına karşı sürekli uyardığını belirtip, “Ben imamın. Camide sohbetlerimizde sürekli bu konuda cemaatimizi bilgilendiriyorduk. Benim de başıma geldi. Hiç kimse ben düşmem demesin. Ben de diyordum. Ama düşmeyen bir rabbimiz." dedi.

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