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'Cemaat'in 3 bin kişilik fuhuş ordusu vardı'

FETÖ Çatı Davası'nda tanık olarak dinlenen Çetin Acar, FETÖ'nün fuhuş ordusu kurduğunu ve şantaj yaptıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 15:34
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'Cemaat'in 3 bin kişilik fuhuş ordusu vardı'

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ Çatı Davası’nın 3. gününde geçmişte ‘FETÖ’nün askeri hizmetlerden sorum imamı’ olduğunu belirten Hacettepe Matematik bölümü mezunu Çetin Acar dinlendi.

'FUHUŞ ORDUSU' İDDİASI

Çetin Acar, cemaatin 3 bin kişilik ‘fuhuş ordusu’ kurduğunu, kendilerine karşı çıkan yargı mensupları, siyasiler ya da milletvekillerinin koynuna bunları sokup şantaj yaptıklarını iddia etti. Acar ‘fuhuş ordusu’nun başında da eski emniyet müdürü Cihangir Çelik'in olduğunu bunun dışında, "O... lar imamı" olduğunu anlattı.

Sabah saatlerinde 10:30'da başlayan duruşmada Çetin Acar'ın tanık olarak ifadesine başlamadan önce Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tanıklık yemini yaptırdı. Başkan, "Namus ve şerefin üzerine yemin eder misin" dedi. Tanık Acar, "Namusum, şerefim ve rabbim üzerine yemin ederim" diye yemin etti.

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