taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.724
USD
3,7768
EURO
4,5485
ALTIN
159,45
PETR
66,4600

Cemaatin para toplayıp yardım ettiği şahıs camiyi soydu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde imam ve cami cemaatinin para toplayıp yardım ettiği şahıs, sadaka kutusundaki paraları ve laptopu çaldı.

İHA | 03.01.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çeltikçi Camiinde imam Süleyman Şengül ve cami cemaatinin yardım ettiği şahıs Laptop ve Sadaka Kutusundaki paraları çaldı. Çeltikçi Camii imamı Süleyman Şengül ise hırsızlık olayını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cemaatin para toplayıp yardım ettiği şahıs camiyi soydu

Cemaatin para toplayıp yardım ettiği şahıs camiyi soydu ViDEO

CÜZDANINI KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Cami imamı Şengül, olayı şöyle anlattı:“12 Aralık 2017 Pazartesi günü sabah namazı için camiye gittiğimde Çeltikçi caminin son cemaat yerinde halının içine sarınıp yatmakta olan bir şahsı buldum. Cemaatle beraber kim olduğunu sorduk. Yalvaçlı olduğunu Alanya’da birisinde alacağının olduğunu, alacaklısını bulamadığını cüzdanını ve kimliğini kaybettiğini, polis karakoluna gidip tutanak tutturduğunu söyledi.

Cemaatin para toplayıp yardım ettiği şahıs camiyi soydu


ABDEST ALIP CEMAATE MÜEZZİNLİK YAPTI

Şahıs, Alanya’dan bir petrolde bir kamyona binip Manavgat sanayi sitesine kadar geldiğini, orada sığınıp kalacak bir cami bulamadığını, rastgele yola düşüp bizim camiye kadar geldiğini söyledi. Abdest aldı, müezzinlik yaptı, sabah namazını beraber kıldık. Cebinde 3 TL olduğunu belirten şahıs, Manavgat’a gidip bir şekilde memleketine gideceğini söyledi. Kendisine yardımcı olmak istediğimizi söyleyince bize (cemaate), 'Bana yardımcı olmak isterseniz biletimi alıverin yeter, başka bir şey istemem' dedi. Biz de bir miktar para topladık, hem karnını doyur hem de biletini al dedik."

Süleyman Şengül, 15 Aralık Cuma günü sabah namazına camiye gittiğinde imam odasına pencere zorlanarak girildiğini, laptop bilgisayarın, caminin elektrik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlerin vermiş olduğu paraların çalındığını gördü. Güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık yapan şahsın, 2 gün önce aralarında para toplayarak yardım ettikleri şahıs olduğunu gördüler.

Cemaatin para toplayıp yardım ettiği şahıs camiyi soydu

BİR BAŞKA CAMİYE GİRERKEN YAKALANIP KAÇTI

Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli şahsın Sorgun Mahallesi’nde bulunan Rüstem Paşa Camiine girdiği sırada cami imamının gelmesi ve polisi araması üzerine Çeltikçi Camii’nden çaldığı laptopu bırakıp camiden kaçtığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Çin'de cinayet gibi kaza güvenlik kamerasında
Çin’de meydana gelen feci kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Otomobil çarpan kadın metrelerce havaya uçtu
Peru'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, yolda yürüyen yayaya çarparak metrelerce havaya uçup ağır yaralanmasına sebep oldu.
Savrulan ciple burun buruna geldi
ABD’nin Teksas eyaletinde, ölümün bir yayayı adeta teğet geçtiği anlar, kamerasına kaydedildi.
Pitbull saldırısına uğrayan sokak köpeği hayata tutundu
İstanbul Bahçelievler’de sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpeğin saldırdığı sokak köpeği, yaşamaz denmesine rağmen 45 gün sonra iyileşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

59
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

123
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

139
İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

84
Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları

17
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

18
2017 yılının enflasyonu belli oldu

2017 yılının enflasyonu belli oldu

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM