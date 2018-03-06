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Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin kapasitesi artırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Okmeydanı'ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin kapasitesini artırarak yeniden inşa ediyor.

AA | 06.03.2018 - 12:55..
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Cemal Kamacı Spor Kompleksi, yeni projesiyle Türkiye'de ilk defa; yeşil bina uygulamaları göz önüne alınarak, doğal enerji ve çevre dostu olacak. Belediyeden edinilen bilgilere göre yeni binasıyla birlikte Cemal Kamacı Spor Kompleksi birçok yeniliği barındıracak.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin kapasitesi artırılacak

DOĞAL BİTKİLENDİRME YAPILACAK

Spor kompleksi, Led derecelendirme kriterlerine uygun ve Türkiye'nin "Altın Sertifika Adayı" ilk proje olma özelliği taşıyacak. Kapasitesi ve yüzme havuzları artarken, yeşil çatı uygulaması, açık alanların arttırılması ve doğal bitkilendirme yapılacak.

YÜZDE 35'LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

İnşaatta çevreci malzeme kullanımı, küresel ısınmaya etkinin azaltımını sağlanacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bir ilk bünyesinde barındıracak. Ayrıca spor kompleksi bittiğinde güneş enerjisinden yüzde 10 elektrik üretimi ve yüksek verimli ısıtma ve soğutma ekipmanlarıyla da yüzde 35'e varan bir enerji tasarrufu sağlanacak.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin kapasitesi artırılacak

ÇABUK YENİLENEBİLİR YEREL MALZEME KULLANILIYOR

Yaz ve kış mevsimlerinde ise ayarlanabilir panellerle güneş ışığının ısısını kırıcı ve artırıcı bir sistem devreye sokulacak.

Spor kompleksinin yenileme inşaatında, Orman Görevlileri Kurulu (Forest Stewardship Council - FSC) belgeli ahşap malzeme, geri dönüşüm içerikli çevreci malzeme, bambu, keten, pamuk benzeri çabuk yenilenebilir yerel malzeme kullanılıyor.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin kapasitesi artırılacak

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin kapasitesi artırılacak

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