Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Suudi Arabistan Başkonsololuğunda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinin ayrıtıları giderek netleşiyor.

Yaşanan vahşetle ilgili çarpıcı bilgileri Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi yazdı.

BAŞKONSOLOSUN MAKAMINA ALINDI

Habere göre Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü konsolosluğa girdikten sonra doğrudan Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin makamına alınıyor.

İNFAZ TİMİ BOĞDU

Herhangi bir sorguya dahi gerek duyulmadan Suudi Arabistan’dan gelen infaz timi tarafından boğularak öldürülüyor. Boğma işlemi 7-8 dakika sürüyor.

PARMAĞINI KESİP AKILLI SAATİ PARMAK İZİYLE AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kaşıkçı’nın cep telefonu ile kolundaki akıllı saati Apple Watch’ın eşleştiği bilindiği için çalıştırılmak isteniyor. Bunun için önce parmağı kesilip parmak izinden açılmaya çalışılıyor. Ama başarılı olamıyorlar.

Suudilerin açıkladığı şekilde bir arbede veya sorgulama yaşanmıyor. İnfaz timinin kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada Kaşıkçı, doğal bir refleks olarak direnmeye çalışıyor. Bir poşet ya da ipi andıran plastik bir malzeme ile boğuluyor.

MÜZİK AÇIP CESEDİ 15 PARÇAYA AYIRDILAR

Sonra vahşetin ikinci bölümüne geçiyorlar. Adli Tıp Kurumu başkanı Al Tubaigy, müzik açıp cesedi 15 parçaya ayırıyor. Bunların hepsi başkonsolosun makamında gerçekleşiyor. Kaşıkçı’nın öldürülme anına ait ses kayıtları da o anda yaşanan vahşeti kaydediyor.