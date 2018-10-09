Cemal Kaşıkçı cinayetinde Mossad izi

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim tarihinde girdiği 4.Levent'teki Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkmadı. Kendisinden 7 gündür haber alınamazken Suudi gazeteci hakkındaki öldürülme iddiaları giderek kuvvetleniyor.

Kaşıkçı vakasının arkasındaki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, öldürülme iddialarına İsrail'in de ismi karıştı.

MOSSAD ÖLDÜRDÜ

İsrailli gazeteci Yossi Melman Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi/kaçırılması olayında Mossad'ın parmağının olabileceğini ima etti. Suudi Arabistan-İsrail’in güçlü ilişkilere işaret eden Melman, Mossad'ın 65’te Faslı Muhalif Mehdi Bin Bereket’in öldürülmesine yardım etmesini örnek gösterdi

TWEET SİLDİRİLDİ

Kaşıkçı olayına ilişkin Mossad iddiasını ortaya atan İsrailli gazeteci, bir süre sonra bu tweeti silerken, bu hamlesinin Mossad tarafından yapılan bir baskıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN-İSRAİL YAKINLAŞMASI

Suudi Arabistanlı gazetecinin öldürülmesi olayına ilişkin ortaya atılan bu iddia hiç de uzak değil. Riyad yönetimi geçtiğimiz aylarda İsrail ile yakın diplomatik temaslarda bulunmuş, birbirlerine güzellemeler yaparak iş birliği sinyallerini vermişti.