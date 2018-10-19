Cemal Kaşıkçı cinayetini Türkiye'ye yıkmak istiyorlar

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriş yapan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ortadan kayboldu.

Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne dair şüphelerin güçlenmesi üzerine, Türk polisleri konsolosluğa ve konut binasına girerek arama yaptı.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürüldüğüne dair güçlü kanıtların ele geçirildiği dünya basınından yer alırken, Amerika ile Suudi Arabistan arasında görüşmeler başladı.

AMERİKA'YA 100 MİLYON EURO

Riyad'a bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü YPG için Suudilerden 100 milyon euro aldı.

Para transferinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Trump, Suudi Arabistan ile ilişkilerin zedelenmesinin kolay olmayacağını belirterek adeta cinayete göz yumacaklarının sinyalini verdi.

HEDEF TÜRKİYE

ABD ile Suudi Arabistan arasında görüşmeler devam ederken İngiltere'de kirli bir algı operasyonunun fitili ateşlendi.

Ülkede yayın yapan The Times Gazetesi'nin Orta Doğu uzmanı gazeteci Richard Spencer, Türkiye'yi suçlayıcı bir yazı kaleme aldı.

30 MİLYAR DOLAR YALANI

Spencer, yazısında “Türkiye, bu cinayet ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı köşeye sıkıştırıp, maddi yardım koparma peşinde" ifadelerine yer verdi.

The Times'ta çıkan operasyon yazısında, Türkiye'nin Prens Selman'dan cinayet karşılığında 30 milyar dolar almaya çalıştığı da iddia edildi.

İngilizlerin bu yalanı, sosyal medyada FETÖ tarafından yönetilen hesaplar tarafından paylaşılmaya başlandı.

Suudiler ABD-YPG iş birliğine 100 milyon dolar verdi haberi