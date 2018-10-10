taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.07535
Euro
6.9852
Altın
1187.21
Borsa
96302.6
Gram Altın
232.555

Cemal Kaşıkçı, Münevver Karabulut yöntemiyle aranacak

Türk polisi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunu aramaya hazırlanıyor. Cinayet izlerinin yol edilmesi ihtimaline karşılık özel yöntemler uygulanacak.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 10:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cemal Kaşıkçı, Münevver Karabulut yöntemiyle aranacak

Türk polisi Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için konsolosluk binasına girmeye hazırlanıyor.

Özel ekip, Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’deki evde yapılan aramanın bir benzerini burada gerçekleştirecek.

Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmüş olma ihtimali çok yüksek. Eğer söylendiği gibi Suudiler cesedi parçalara ayırıp götürdüyse, olaya dair izler aranacak.

Cemal Kaşıkçı, Münevver Karabulut yöntemiyle aranacak

ÖZEL BİR KİMYASAL MADDE KULLANILACAK

Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı’ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek.

CNN'İN İDDİASI: ABD'DE SES KAYITLARI VAR

Öte yandan Amerikan CNN kanalından olayla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Amerikan istihbaratında Suudi Arabistanlı yetkililerin Cemal Kaşıkçı’yı yakalama planı yaptığı ses kayıtları var.

TRUMP BİLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eğer bu iddia doğrulanırsa ABD'nin de suça ortak olduğu ya da suçu bildiği halde gizlediği ortaya çıkacak. ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini söylemişti. Ayrıca endişelerini dile getirmişti.

Cemal Kaşıkçı, Münevver Karabulut yöntemiyle aranacak

Adım adım Suudi özel timinin Türkiye'deki görüntüleri ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'de af çıktı

Suriye'de af çıktı

239
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

342
Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

Türkiye'ye gelen 15 kişilik Suudi timi tespit edildi

97
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

147
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

53
Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

65
Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

Suudi ekipte delilleri yok eden isim: Al Tubaigy

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM