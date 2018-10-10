Cemal Kaşıkçı, Münevver Karabulut yöntemiyle aranacak

Türk polisi Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için konsolosluk binasına girmeye hazırlanıyor.

Özel ekip, Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’deki evde yapılan aramanın bir benzerini burada gerçekleştirecek.

Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmüş olma ihtimali çok yüksek. Eğer söylendiği gibi Suudiler cesedi parçalara ayırıp götürdüyse, olaya dair izler aranacak.

ÖZEL BİR KİMYASAL MADDE KULLANILACAK

Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı’ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek.

CNN'İN İDDİASI: ABD'DE SES KAYITLARI VAR

Öte yandan Amerikan CNN kanalından olayla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Amerikan istihbaratında Suudi Arabistanlı yetkililerin Cemal Kaşıkçı’yı yakalama planı yaptığı ses kayıtları var.

TRUMP BİLGİSİ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eğer bu iddia doğrulanırsa ABD'nin de suça ortak olduğu ya da suçu bildiği halde gizlediği ortaya çıkacak. ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini söylemişti. Ayrıca endişelerini dile getirmişti.

Adım adım Suudi özel timinin Türkiye'deki görüntüleri ViDEO

