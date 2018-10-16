Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

Suudi Kaşıkçı'nın kaybolmasının üzerinden 14 gün geçti, ancak hala bir haber yok. Türk yetkililer olayın gizemini çözmek için dün konsoloslukta saatler süren bir arama yaptı. Kaşıkçı olayının gizemi ortadan kaldırılmak üzere.

Saat saat, dakika dakika yaşananlar aydınlatılıyor.

03.13 ÖZEL JETLE GELEN 9 KİŞİ

Kaşıkçı olayında yaşanan en kritik gelişmelerden biri, 2 Ekim, yani Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından saatler önce İstanbul'a iniş yapan özel jet ve içerisinde taşıdığı 9 kişinin Suudi Konsolosluğu yakınlarında bulunan bir otelde üç günlük rezervasyon yaptırması.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu anlatımı ViDEO



12.13 SUUDİ KONSOLOSLUĞUNA GİRİŞ

Rezervasyondan saatler sonra, saat 12.13 sularında Suudi Konsolosluğuna ayak basan 9 kişi, burada Kaşıkçı'nın gelişini beklemeye başladı. Tam 1 saat sonra konsolosluğa gelen Kaşıkçı için burada bilinmezlik süreci başladı.

13.14 CEMAL KAŞIKÇI'NIN GİRİŞİ

Cemal Kaşıkçı 9 kişinin gelişinden 1 saat sonra, 13.14'te Suudi Konsolosluğu'na, telefonunu nişanlısına bırakarak girdi. Ona dışarı çıkamaması durumunda birilerinden yardım istemesini söyleyen Kaşıkçı, sonrasında direkt olarak binaya girdi.

Bazı kaynaklar Kaşıkçı'ya içerde iki kişinin refakat ettiğini belirtirken burada önce Konsolos'un odasına, sonrasındaysa bir başka odada dövülerek öldürüldüğü belirtiliyor. 59 yaşındaki adam sonrasındaysa bir başka odaya getirilerek burada öldürülerek cesedinin parçalara ayrıldığı ve parçalama işleminde de özel bir kemik testeresinin kullanıldığı belirtiliyor.

16.00 KONSOLOSLUK BİNASINDAN AYRILMA

Saat 16.00'da konsolosluk binasının arka kapısıdan çıktığı belirtilen grubu 6 aracın taşıdığı söyleniyor. 6 araçtan ikisinin, bir süre sonra konvoydan ayrılarak konsolosluk rezidansına doğru yol aldığı belirtilirken, oraya giden iki araçtan birinin içinde Kaşıkçı'nın cesedinin buluduğu tahmin ediliyor.

17.15 İKİNCİ JET DE İSTANBUL'DA

Saatler 17.15'i gösterdiğinde ikinci bir jet daha İstanbul'a indi. Bu jet de tıpkı diğeri gibi Suudi menşeli bir firmaya aitti ve bu firma tabii ki Kraliyet'e yakındı.

18.20 UÇAKLAR İSTANBUL'DAN AYRILDI

İkinci jette de 6 kişinin bulunduğu ve bu uçağın da 18.20'de Kahire üzerinden Riyad'a gittiği beliriliyor. Piste ilk gelen jet ise tamamen farklı bir rota çizerek Dubai üzerinden Riyad'a döndü.

AKILLI SAAT DETAYI

Cemal Kaşıkçı olayında Suudi gazeteciye ait telefonun önemli bir yeri bulunuyor. Kaşıkçı, telefonunu her ne kadar nişanlısına bıraktıysa da kolunda ses kaydı yapabilme özelliği bulunan akıllı saat bulunuyordu.

Telefonu ile eş zamanlı olarak çalışan akıllı saatin, Kaşıkçı'nın içerde bulunduğu süre boyunca ses kaydı aldığı ve Suudi gazetecinin ölümüne kadar her ayrıntıyı içerdiği belirtiliyor. Türk uzmanlar ses kaydı iddiasına karşı eş zamanlanan telefonu açmaya çalışıyor.

MAVİ IŞIKLI İNCELEME VE KONSOLOSLUK ARAMASI

Gelinen son noktada, Suudi Arabistan Krallığı cinayetle suçlanıyor. Türk topraklarında yaşanan bu olaya karşı hükümet de harekete geçerek inceleme başlattı. Dün yapılan ve saatler süren incelemelerde Suudi Konsolosluğunda aramalar yürütülürken, cinayet olasılığını çözecek gelişme olarak mavi ışıklı aramanın olduğu belirtiliyor.

Mavi ışıklı aramada luminol isimli bir madde, kan ile tepkimeye girerek kanıtları sunuyor.

SUUDİ KRALLIĞINI BEKLEYEN TEHLİKE VE SELMAN'IN GELECEĞİ

Uluslararası basın, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı sorgulama sırasında yanlışlıkla öldürdüğünü itiraf eden bir rapor hazırladığını iddia ediyor. Ancak Suudi yönetimi için, bu itiraf gelse de gelmese de ciddi bir tehlike bulunuyor.

Özellikle ABD öncülüğündeki uluslararası yaptırım sinyalleri, Avrupa'da Almanya, Fransa ve İngiltere'de de kabul görüyor. Yaptırımlara ilave olarak da "geleceğin lideri" denilen Veliaht Prens Selman için yolun sonu görülüyor. Uluslararası basın, Selman'ın yerine başka bir veliaht bulunmasını yazmaya şimdiden başladı.