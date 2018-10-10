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Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğuna girmesinin ardından kaybolması sonrası gözler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed'e çevrildi.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 10:49..
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Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin incelemeler ve çalışmalar devam ediyor. Olayın üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılırken dünya basınının da bir numaralı maddesi bu konu oldu.

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

VELİAHT PRENS'E ELEŞTİRİ

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda kaybolduğu iddialarının ardından daha önce reform diye nitelenen adımlarıyla kendisinden çokça söz ettiren Veliaht Prens Muhammed, yine dünya gündeminde öne çıktı.

Uluslararası basın Prens Muhammed'i sayfalarına taşıdı.

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

REFORM MUHALİFLERİ BASKI ALTINA ALDI

Alman Spiegelonline, Prens ile ilgili ‘Çölün oğlu’ diye derleme yayınlarken Fransız AFP ajansı ise ‘Reformizm ve diktatörlük’ başlığıyla abonelerine servis ettiği makalede reform yanlısı açılımlarının ardından Prens’in muhaliflere baskıyı giderek artırdığını yazdı.

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

Uluslararası basın, Cemal Kaşıkçı vakasının faturasını da Veliaht Prens'e kesti. Geleceğin örnek lideri olarak adlandırılan Veliaht Prens Selman'ın adı son zamanlarda işkence ve baskılarla adı anılıyor.

Cemal Kaşıkçı olayında dünya veliaht prensi suçluyor

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