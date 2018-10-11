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Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası

ABD’li New York Times gazetesi Cemal Kaşıkçı’yla ilgili yeni iddialara yer verdi. Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekibin Kaşıkçı cinayeti için özel bir kemik testeresi getirdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 10:59..
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Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası

Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesine ilişkin ABD'li New York Times gazetesinde korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Suudi ajanlar, Kaşıkçı’nın cesedini bu cinayet için getirdikleri kemik testeresiyle kestiler.

Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası


SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN ÖZEL TESTERE

NYT’ye konuşan kaynaklar, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında olduğu ve kayıplara karıştığı gün, aynı saatlerde özel uçakla Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekipten birinin otopsi uzmanı olduğunu, cesedi parçalara ayırdığı tahmin ediyor.

Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası

Suudi Kaşıkçı'yı öldüren ekibin özel bir birlik olduğu daha önce tespit edilirken, 15 kişiden oluşan ekibin Türkiye'ye gelişi sırasında cesedi parçalamak için özel bir testereyi de beraberinde getirdikleri iddia edildi.

Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası

ÖZEL ARAMAYA ERTELEME

Suudi gazeteci olayının perde arkasını çözmek için Emniyet yetkilileri konsoloslukta arama yapacaktı. Geçtiğimiz günlerde bizzat Veliaht Prens Selman'ın davet ettiği yetkililer, konsoloslukta Luminol maddesiyle arama yapacaklarını belirtince bu talep askıya alındı.

Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası

Kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren ‘luminol’ adlı özel kimyasal madde ve kızıl ötesi ışık kullanılarak yapılacak olan incelemede Kaşıkçı’ya ait DNA izi aranacaktı.

Cemal Kaşıkçı olayında özel testere iddiası

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