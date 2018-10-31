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Cemal Kaşıkçı ölmeden Nusret'te görüntülendi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 15 gün önce Nusret'te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 31.10.2018 - 20:28..
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Cemal Kaşıkçı ölmeden Nusret'te görüntülendi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

NUSRET, KARIUS'A ŞOV YAPARKEN ARKADA GÖRÜLDÜ

17 Eylül’de ünlü Et restoran Nusret’in Beşiktaş’a transfer olan kaleci Loris Karius’a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı’nın da mekanda yer aldığı görüldü. Nusret’in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı’nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı.

Cemal Kaşıkçı ölmeden Nusret'te görüntülendi VİDEO

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