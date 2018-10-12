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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında sis perdesi aralanıyor

Kaşıkçı'nın kol saatinin kaydettiği sesler incelemeye alındı, konsolosluktan çıkan aracın Pendik'te ıssız bir alana gittiği belirlendi.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 08:26..
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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında sis perdesi aralanıyor

Washington Post Gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kayboldu.

Prens Selman'ın talimatıyla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 15 kişilik suıkast timinin Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğü düşünülüyor.

Bu iddiaları güçlendiren kanıtlar ele geçirildi.

AKILLI SAAT SESLERİ KAYDETTİ

Konsolosluğua girmeden önce telefonunu nişanlısına veren Cemal Kaşıkçı, telefonuyla entegre olan akıllı saatini kolundan çıkarmadı.

Kaşıkçı, konsolosluğu içindeyken akıllı saat sesleri telefona aktardı.

TELEFON İNCELENİYOR

Polis, Hatice Cengiz'in telefonu incelemeye aldı.

Arapça bilen uzmanlarla birlikte ses kaydı çözümü yapılıyor.

Öte yandan soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında sis perdesi aralanıyor

KONSOLOSLUKTAN PENDİK'E GİDEN ARAÇ

Konsolosluğu ait siyah camlı bir araç polis ekipleri tarafından 200'e yakın kamera incelenerek takip edildi.

Buna göre; konsolosluktan çıkan araç Pendik'e geldi. Fakat burada ıssız bir alana giren araç, takip edilemedi.

4 saatlik aradan sonra tekrar geri dönen araçta, Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu ve bir yere götürülüğ gömüldüğü ihtimali araştırılıyor.

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