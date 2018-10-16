1 Kaşıkçı'nın ailesinden uluslararası soruşturma çağrısı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı.

2 Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın yanlışlıkla öldüğünü açıklamaya hazırlanıyor. Soruşturmayla ilgili farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

3 Pentagon'dan Güler-Dunford görüşmesiyle ilgili açıklama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile yaptığı görüşmede Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusunun ele alındığı bildirildi.

4 Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor ABD Başkanı Trump, Kentucky'de yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan'a teşekkürünü yineledi, salonda alkışlar yükseldi.

5 34 askere FETÖ'den gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 19'u muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

6 Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor Türk heyetinin Suudi Konsolosluğuna girişiyle Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Kaşıkçı olayında yaşanan gelişmeler netleşiyor.