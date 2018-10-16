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Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın yanlışlıkla öldüğünü açıklamaya hazırlanıyor. Soruşturmayla ilgili farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 08:34..
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Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriş yapan Cemal Kaşıkçı, ortadan kayboldu.

Suudi yetkililerin oyalamaları sonrasında Türk yetkililer konsolosluğu giriş yaparak inceleme yaptı.

9,5 saat süren incelemelerin ardından; Suudi Arabistan'ın, Cemal Kaşıkçı'yı yanlışlıkla öldürüldüğünü açıklamaya hazırlandığı gündeme geldi.

İddia, Amerikan CNN'in.

BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Peki, yanlışlıkla ölüm nasıl açıklanabilir...

Daha önce dünyada yaşanan kaçırma denemelerinde de benzer vakalar yaşandı.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

3 FARKLI SENARYO

İlk senaryoya göre; Cemal Kaşıkçı'yı etkisiz hale getirip Suudi Arabistan'a götürmek isteyen yetkililer, verdikleri ilacın dozunu ayarlayamadı.

Aşırı doz nedeniyle Cemal Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Panik yapan Suudiler, Cemal Kaşıkçı'yı parça parça keserek ortadan kaldırdı.

İkinci senaryoya göre; Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan konsolosluğuna giriş yaptıktan sonra sorguya alındı.

Bu sırada uygulanan şiddeti kaldıramayan Kaşıkçı, kalbine yenik düştü.

Cesedi ortadan kaldırmak isteyen Suudiler, konsolosluk aracıyla Cemal Kaşıkçı'yı Pendik'te ıssız bir yere gömdü.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER Mİ

Üzerinde durulan üçüncü ihtimale göre; Cemal Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldükten sonra bahçeye gömüldü.

Bu senaryo üzerinde de duran Türk yetkililer, Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarıyla konsolosluktan toprak örnekleri aldı.

İşte polis tüm bu detayların peşinde.

Olayın üzerindeki sır perdesinin incelemelerin tamamlanmasıyla kalkması bekleniyor.

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

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Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

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