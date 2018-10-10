Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki soru işaretleri

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra ortadan kayboldu.

Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında parçalanarak öldürüldüğü iddiası gündemde.

Suudi yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını iddia etse de ortada kamera görüntüsü yok.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği soruşturmada ilginç tesadüfler var.

KAMERA KAYITLARI YOK

Öyle ki; Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğu girdiği gün binadaki güvenlik kameraları çalışmıyordu.

TÜRK ÇALIŞANLAR İZNE ÇIKARILDI

Aynı gün, konsoloslukta çalışan 28 Türk ise izne çıkarıldı.

TÜRKİYE'YE GELEN SUUDİ TİMİ

Ve ne tesadüftür ki, aynı gün Suudi Arabistan'dan 2 özel jetle 15 kişilik Suudi timi geliyor.

Tüm bunlar, Cemal Kaşıkçı'nın bir cinayete kurban gittiği şüphelerini artırdı.

3 GÜN EVİNDEN ÇIKMADI

Öte yandan; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu 2 Ekim tarihinden sonra tam 3 gün evinden hiç çıkmadı.

Randevularını iptal eden Konsolos, şüphelerin artmasına neden oldu.

FOTOĞRAF: Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği anın görüntüsü

Adım adım Suudi özel timinin Türkiye'deki görüntüleri ViDEO

