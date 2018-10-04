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Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

Cemal Reşit Rey Konser Salonu kapılarını, Türkiye'de ilk kez seslendirilecek olan ‘Kromatik Konçerto’ ile açacak.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 12:49..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Kültür Sanat Sezonunu Başkan Mevlüt Uysal ve kültür sanat camiasının ünlü isimlerinin katıldığı törenle açtı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu da kapılarını, Usta’nın 1932'de tamamladığı ve 85 yıl önce Paris’te gerçekleştirdiği ‘Kromatik Konçerto’nun seslendirmesi ile açacak. Konçerto Türkiye’de ilk kez seslendirilecek.

Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

Ayrıca CRR arşivinde keşfedilen Cemal Reşit Rey’in kendi el yazısıyla yazdığı eserlerinin notaları da ilk kez müzikseverlerle paylaşılacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Bu anlamlı açılışta Cemal Reşid Rey’in 1932'de tamamlamış olduğu “Kromatik Konçerto” bestecinin öğrencilerinden Aydın Karlıbel’in solistliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Konçertonun ilk seslendirilişi 85 yıl önce Paris’te gerçekleştirilmişti.

Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

“Cemal Reşit Rey’den Seçkiler” başlıklı konserde, Can Okan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası sahne alacak. Orkestraya; piyanoda Dr. Aydın Karlıbel ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Hüseyin Likos eşlik edecek. Likos konserde, Cemal Reşit Rey’in “Mistik” adlı şiirini de seslendirecek. Konserde ayrıca Rey’in Enstantaneler (1931) ve “Senfonik Şiir (1971) eserleri de seslendirilecek.

Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

YURT DIŞINDA SESLENDİRİLEREK BAŞARI KAZANMIŞ İLK PİYANO ESERİ

Kromatik Konçerto Klasik Batı Müziğinin tarihsel akışı içinde diyatonizm kavramı ile birlikte iki temel unsurundan birisi olan kromatizmi ön plana çıkartıyor. Kromatik Konçertonun taşıdığı tarihi önem ayrıca, 1932’de bestelenmiş olan Ulvi Cemal Erkin’in Konçertinosu bir yana; ülkemizin, bestelenip yurtdışında seslendirilerek başarı kazanmış ilk piyano konçertosu olması.

Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

CEMAL REŞİT REY’İN EL YAZISIYLA NOTALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

CRR Konser Salonu’nun arşivi, Genel Sanat Yönetmenliğinin çalışmaları doğrultusunda, müzik alanında profesyonel olan ellerden destek alınarak yeniden düzenlenmeye başlandı.

Yapılan titiz ve dikkatli çalışmalar ışığında, Cemal Reşit Rey’in kendi el yazısıyla yazdığı eserlerinin notalarına ulaşıldı. Bu kıymetli hazineyi müzik ve sanat dünyasına yeniden kazandırmanın haklı gurunu yaşayan CRR Genel Sanat Yönetmenliği, bugün gerçekleşecek “CRR Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey’in Eserlerinden Seçkiler” konserinde de bu eserlere yer verdi.

Sadece Cemal Reşit Rey Konser Salonu arşivinde mevcut olan bu orijinaller eserler, bugün CRR girişinde sanatseverlere sergilenecek.

Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

Cemal Reşit Rey kapılarını iki büyük sürprizle açıyor

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