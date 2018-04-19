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Cemal Safi'nin adı yaşatılacak

Dün hayatını kaybeden ünlü şair Cemal Safi'nin adı, Samsun'da bir parka verilecek.

İHA | 19.04.2018 - 16:02..
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Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından belediye meclisine sunulacak teklifle, geçen gün hayatını kaybeden Samsunlu şair Cemal Safi’nin adı, Kalkancı Mahallesi’ne yapılan parkta yaşayacak.

YENİ YAPILAN PARKA ADI VERİLECEK

İlkadım Belediyesi tarafından Kalkancı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, modern yapısı ve tasarımı ile büyük beğeni toplayan çocuk parkı, spor kondisyon alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanından oluşan parka, geçen günlerde vefat eden usta şair Cemal Safi’nin adı verilecek.

Bestelenmiş çok sayıda şiiri ile herkesin hayatında mutlaka bir anıya dokunan, şiirleriyle 7’den 70’e kalplere taht kuran Şair Cemal Safi’nin şiirleri kalplerde, adı İlkadım’da yaşayacak.

Cemal Safi - Ya Evde Yoksan VİDEO

Cemal Safi'nin adı yaşatılacak

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