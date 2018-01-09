Cemal Süreya Kadıköy’de anılacak

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından saat 19.30’da düzenlenecek olan etkinlik, şiir okumalarıyla başlayacak, Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal müzik dinletisiyle devam edecek ve şairin sevdiği ezgilerle sonlanacak.

SÜREYA'YA İTHAFEN MOD-ADA GALERİSİ DÜZENLENECEK

Yarın başlayıp 30 Ocak’a kadar devam edecek olan “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor” adlı sergi, Mod-Ada Galeri'de düzenlecek. Sergide, aralarında Ara Güler ve Balkan Naci İslimyeli’nin de olduğu sanatçıların eserleri görülebilir.

CEMAL SÜREYA KİMDİR?

Usta şair, 1931 yılında dünyaya geldi, 9 Ocak 1990 yılında ise kalp yetmezliği sebebiyle 59 yaşında dünyadan göç etti. Annesini çok küçük yaşlarda kaybetti. Çocukluğunun ilk yıllarını Erzincan’da geçiren Cemal Süreya, ilkokula Bilecik’te başladı ve daha sonra İstanbul Beyoğlu’nda bitirdi. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olup, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi.

GERÇEK ADINDAN NEDEN VAZGEÇTİ?

Gerçek adı “Cemalettin Seber” olan şair, bu adı yapıtlarında kullanmamasının sebebini şöyle açıklıyor: “Düşün: adım Cemalettin, soyadım Seber (ki anlamı yok, herkes yanlış anlıyor); Pürtelaş Mahallesi’nde oturuyoruz, sokağımızın adı da Tavukuçmaz... Okulum da ahşap bir yapı; A, B, C diye şubeleri olmayan çok küçük bir okul, Pürtelaş’ın anlamını da bilmiyorum. Yıllar sonra anladım gerçeği: O adlar (benim kendi adım dışında) ne güzel adlarmış.” Yazar olmaya karar verdiğinde de yazara yakışır bir ad bulmaya girişti ve Cemal Süreya’da karar kıldı.

SEVGİLİSİNDEN AYRILINCA İSMİNDEKİ Y HARFİNİ ATTI

“Elma” şiirinin son dizelerinde duyurdu ve bunun sebebinin bir iddiayı kaybetmesi olduğunu söyledi. Yakın çevresi ise, asıl sebebin bu olmadığını, “Üvercinka” başlıklı şiirinin esin kaynağı olan ve şiirin yayınlanmasından kısa süre önce ayrıldığı sevgilisidir.

BİRÇOK İŞTE ÇALIŞTI

Yayınevlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük ve çevirmenlik işlerini üstlenen Süreya, Maliye Bakanlığında müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik, darphane müdürlüğü, Kültür Bakanlığı'nda kültür yayınları danışma kurulu üyeliği, Orta Doğu İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliği ve 25 yılı aşkın Türk Dil Kurumu üyeliği görevlerinde de bulundu.

"ÜSTÜ KALSIN"

Vefat etmeden önce, kağıda dökülen fakat yayınlanmayan son şiirinde “üstü kalsın” diyordu. “Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdü. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir... Üstü kalsın.”

ÖLÜMÜNDEN SONRA

Kendine özgü, yaratıcı, derin etki bırakan, duyarlı ve çarpıcı yazılarıyla ikinci yeni şiirinin en başarılı örneklerini verdi. Usta şairimize, ölümünden sonra adına bir şiir ödülü kondu. 1997′de de Cemal Süreya arşivi yayımlandı. Ölümünden sonra adına bir şiir ödülü kondu