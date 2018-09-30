Cemil İpekçi: Allah'a inanırım, dine inanmam

Cemil İpekçi, din ile ilgili görüşlerinin sorulduğu röportajda "Din diye bir şeyi kabul etmiyorum." diye başlayan açıklamalarında cenazesine imam gelmesini istemediğini söyledi.

Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşan İpekçi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DİN DİYE BİR ŞEYİ KABUL ETMİYORUM"

(İnançlı mısınız?) "Din olarak soruyorsan din diye bir şeyi kabul etmiyorum. Son kitabın Kuran-ı Kerim olduğunu kabul ediyorum. Kuran’dan dualar okuyorum ama bunun için 'Müslüman’ım' dememe gerek yok. Ben müminim, inançlıyım. Allah ile sevgiyi bir tutuyorum. Benim için Allah eşittir sevgi demek. Zaten o sevgiyi içinizde taşıyorsanız onunla bir olup kavrulup yanıyorsunuz birlikte. Allah ile benim arama hiçbir kulu sokmam. Zaten bununla ilgili vasiyetim var."





"İMAM TANIMAM, HOCA TANIMAM"

(Nasıl bir vasiyet) "İmam tanımam, hoca tanımam. Cenazeme kesinlikle imam veya hoca gelmeyecek. İstemiyorum. Beni sevenler dualarını okusunlar, yeter. Seremoni yapmasınlar. Alsınlar beni, gizlice toprağa gömsünler.





"TİMSAH GÖZYAŞLARI İSTEMİYORUM ARKAMDAN"

Üstüme gül yağı, gül suyu döksünler, onun dışında mezar taşı bile istemem. Topraktan geldim, toprağa gideyim. Öyle timsah göz yaşları istemiyorum arkamdan."