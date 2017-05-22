Cemil İpekçi Bensu Soral'ın kostümünü eleştirdi

Geceye Cemil İpekçi’nin oyuncu Bensu Soral’ın Cannes Film Festivali’nde giydiği elbiseye yaptığı yorumlar damga vurdu.

"ANLAMSIZ"

İpekçi, “Vücudu ve yüzü çok güzel bir kız ama elbise çok kötü. Elbise Bensu’nun bütün güzelliğini mahvetmiş. Cannes Film Festivali’ne böyle bir elbiseyle gidilmez. Çok abartılı bir elbise giyebilir, çok dekolte de giyebilir ama estetik olması gerekiyor. Eteğin kısalığıyla yanından hamam şalvarı gibi sarkan parçaları çok anlamsız buldum.” dedi.

Güzel oyuncu Bensu Soral Cannes'da

Cemil İpekçi ayrıca Meryem Uzerli’nin de festivalde giydiği sarı renkli kıyafetin oyuncunun ten rengine yakışmadığını söyledi.