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Cemil İpekçi'ye göre solculuk aptallık

Gençliğinde birçok eyleme katıldığını ifade eden İpekçi, "Sonra solun aptal olduğunu gördüm." dedi.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 09:24..
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CEMİL

Modacı Cemil İpekçi, solcuları kızdıracak açıklamalara imza attı.

Posta Gazetesi'ne konuşan İpekçi, gençlik yıllarında tüm eylemlere katıldığını söyledi ve ekledi: "Ama sonra solun aptal olduğunu gördüm."

TÜM EYLEMLERE GİDERDİM

Cemil İpekçi, şu açıklamaları yaptı: "Gerçek Türkiye’yle 18-20 yaşlarımda tanıştım. Sola ilgi duymaya başladım. Epeyce Marx, Lenin kafasındaydım. Tüm eylemlere giderdim. Ama sonra solun aptal olduğunu gördüm.

SOLCULUKLA DİN BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

Çünkü solculukla din esasında birbirine çok benziyor. İkisi de insanların eşit olmasını ister ama maalesef insanoğlu öyle bir varlık değil. Kocaman egolarımız var. Kimse elimdeki bana yeter, kalanı da yanımdakine vereyim demez. İnsanlık tarihini biraz incelerseniz hiçbir şeyin değişmediğini görürsünüz.

YA PUT İÇİN YA ALLAH İÇİN...

Ya put için ya Allah için ya taht için ya rengi farklı olduğu için insanlar birbirini öldürmüş. İnsanlar Kuran’ı Kerim’i bile doğru okumayı bilmiyor."

İNANÇLI MISINIZ?

Cemil İpekçi, "İnançlı mısınız?" sorusuna ise şu yanıt verdi: "Din olarak soruyorsan din diye bir şeyi kabul etmiyorum. Son kitabın Kuran-ı Kerim olduğunu kabul ediyorum.

MÜSLÜMANIM DEMEYE GEREK YOK

Kuran’dan dualar okuyorum ama bunun için “Müslüman’ım” dememe gerek yok. Ben müminim, inançlıyım. Allah ile sevgiyi bir tutuyorum. Benim için Allah eşittir sevgi demek. Zaten o sevgiyi içinizde taşıyorsanız onunla bir olup kavrulup yanıyorsunuz birlikte. Allah ile benim arama hiçbir kulu sokmam. Zaten bununla ilgili vasiyetim var."

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