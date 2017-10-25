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Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

Tarihçi yazar Koçak, tek partili hayattan demokrasiye geçiş sürecini bir solukta anlatıyor.

25.10.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. Kitap
Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı yakın tarihe ilgi duyanlar için zengin bir kaynak. Türkiye’nin önemli birikimlerinden Koçak'ın, yakın tarih özel ilgi alanıdır. Zira daha önce yayımladığı kitaplarının çoğunun konusu yakın tarihle ilgilidir. Yazar; Tarihçinin Eleği, Karabekir’in Kavgası, Geçmiş Ayrıntıda Saklıdır, Belgelerle Heyeti Mahsusalar, Muhalif Sesler Tek-Parti Döneminde gibi kitapları da kaleme almıştır.

Koçak, Demokrat Parti Karşısında CHP kitabında okuyuculara yakın tarihin siyah beyaz fotoğrafını sunuyor. Kitapta, 23 yıl süren tep parti devrinin sona ermesi, 1946’da Türkiye’nin çok partili hayata geçmesi, 6, 7 Eylül olayları, İsmet İnönü ve Adnan Menderes arasında bitmek bilmeyen kavgaları ve siyasi krizleri bulabileceksiniz.

Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

BİR DÖNEMİN SONU

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin ilk yıllarından 1946'ya kadar ülkeyi tek başına yönetti. Herhangi güçlü bir muhalefetin olmayışı partinin gücünü daha da artırdı. CHP’ye karşı daha önce kurulan siyasi partilerin varlığı ise fazla sürmedi ve kapandı. Özellikle Atatürk’ün silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi komutanlığı yapan Kazım Karabekir’in önderliğinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. O dönem yaşanan bazı olaylardan dolayı partinin siyasi çizgisi bahane edilerek kapatıldı. Ülke yönetiminde tek başına söz sahibi olan CHP’nin iktidardan düşmesi ise bir dönemin sonu olacaktı.

Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

Adnan Menders halkı selamlarken

DEMOKRAT PARTİ KARŞISINDA CHP

CHP içinde siyaset yapan Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’nın imzalarını taşıyan tarihe “dörtlü takrir” olarak geçen bildiride, özgürlükleri kısıtlayan rejimin daha fazla sürdürülmeyeceğini beyan eden dört isim 7 Ocak 1946’da Türk siyasi tarihine daha sonra derin izler bırakacak olan;“yeter söz milletindir” şiarıyla Demokrat Parti’yi (DP) kurdular.

Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

DP'nin kuruluş sloganı

Yeni siyasi girişim İsmet İnönü ve arkadaşları için her ne kadar sürpriz olsa da böyle bir oluşuma destek verdiler. Çünkü II. Dünya Savaşı bitmiş, ülkeler demokrasiye geçmeye başlamıştı. Özellikle Avrupa’nın baskısıyla çok partili hayata geçen Türkiye için de değişim sürecinin başlaması demekti.

1946 VE 1950 GENEL SEÇİMLERİ

Demokrat Parti’nin kurulduğu aynı yıl Türkiye genel seçimlere gitti. Bu seçim aslında Demokrat Parti için bir tuzaktı. Çünkü yeni kurulan DP, ülkede teşkilatlanma sürecini tam olarak tamamlayamamıştı. Demokrat Parti’den kimsenin pek haberi yoktu. Öyle ki; demokrasi kelimesine bile yabancı olan halk bu terimin ne anlama geldiğini de bilmiyordu.

Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

Menderes'in seçim afişi

Hülasa yapılan genel seçimlerde sandıktan birinci çıkan CHP için bu son siyasi zafer olacaktı. Dört sene sonra tekrar seçime giden Türkiye’de iktidarın ismi de değişti: Demokrat Parti iktidarı… Seçimde birinci parti olarak çıkan Adnan Menderes yeni başbakan olurken, 23 yıllık CHP iktidarı da son buldu.

Cemil Koçak’ın Demokrat Parti Karşısında CHP kitabı

İnönü ve Menderes

DEMOKRASİYE GEÇİŞ NEDENLERİ

Türkiye’de kısa süre sonra gerçekleşecek olan rejim değişikliğiyle ilgili olarak, hemen o sırada ortaya konulan ve daha sonraki yıllarda da yinelenen bazı görüş ve iddiaları da bu vesileyle tartışmak yerine olacaktır. Bilindiği gibi, dış etkenler veya dış baskılar, Türkiye’de 1945 yılında gerçekleşecek olan rejim değişikliğinin nedenlerinden biri olarak gösterildiğinin altını çizen Koçak; “San Francisco Konferansı’na katılabilmek ve dolayısıyla da BM’nin (Birleşmiş Milletler) kurucu üyesi olabilmek için, Türkiye’nin bir rejim değişikliği dışında bir başka şansının bulunmadığı belirtilir.”

Yakın tarihimizin anlatıldığı kitabı özellikle gençlerin okuması gerekiyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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