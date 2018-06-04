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Cemil Meriç'in doğduğu evde resim sergisi

Lise öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi, Cemil Meriç'in Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğduğu evde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AA | 04.06.2018 - 08:46..
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Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi ve Yahya Turan Fen Lisesi öğrencilerinin yağlı boya, kara kalem ve atık çalışması eserleri, ilçede restorasyon çalışmalarının ardından kültürevine dönüştürülen, yazar, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğdu evde sergilenmeye başlandı.

5 HAZİRAN'DA ANTAKYA'DA

Öğrenciler tarafından 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucu açılan sergide, 50 eser yer aldı. Sergiye  çok sayıda davetli katıldı. Öğrenciler, ziyaretçileri yaptıkları eserler hakkında bilgilendirdi. Sergide mini konser de verildi.

Gün boyu gezilebilecek sergi, yarın ve 5 Haziran'da da Antakya'da bir alışveriş merkezinde beğeniye sunulacak.

Cemil Meriç'in doğduğu evde resim sergisi

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