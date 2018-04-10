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Cemre Kemer: Bizi yok ederler

7 yıl önce dağılan Hepsi grubundan Cemre Kemer, “Müzik sektörü temiz değil. Bunların içinde barınamayız. Bizi yok ederler. İyi ki bıraktık” dedi.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 07:55..
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Yıllar önce 4 konservatuar öğrencisi genç kız tarafından kurulan ‘Hepsi’ adeta fenomen olmuştu. Şarkıları dillerden düşmeyen grup sadece konser vermekle yetinmeyip dizi bile çekmişti.

"BU SEKTÖR BİZİ YER"

Milliyet'te yer alan habere göre, 7 yıl önce dağılan grup üyeleri tüm çabalara rağmen tekrar bir araya gelmedi. Grup üyelerinden Cemre Kemer, müzik yapmama kararının nedenlerini anlatırken sektöre ağır eleştiriler yöneltti: “Bizim grup dağılmadı, birlikteyiz çünkü çok yakın arkadaşız. Müzik yapmamamızın tek nedeni sektörün durumu. Benim gözümde çok temiz bir yer değil. 10 sene önce bizim yaptığımız müzikle şimdiki farklı. Ne melodi, ne içerik, ne kalite kaldı. Biz de zaten bunların içinde barınamayız. Bizi yok ederler. İyi ki yapmıyoruz!”

Cemre Kemer: Bizi yok ederler

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