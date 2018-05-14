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Cenaze evindeki tartışmada vurulan imam öldü

Düzce’nin Gümüşova İlçesine bağlı köyde cenaze evine giden imam çıkan kavgada vurularak hayatını kaybetti.

İHA | 14.05.2018 - 09:33..
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Düzce’nin Gümüşova İlçesi Yıldıztepe köyünde meydana gelen olayda Yıldıztepe köyünde bir cenazeye kuran okumak üzere Ardıçlı köyünde imam olarak görev yapan Salih Gönül de gitti.

CENAZE EVİNDE KAVGA

Bu sırada cenaze evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında K.S. isimli şahıs evinden av tüfeğini alarak tartıştığı kişilere ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı ayırmaya çalışan imam Salih Gönül’ün boynuna ve kafasına isabet etti.

Cenaze evindeki tartışmada vurulan imam öldü

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

İmamın vurulduğunu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı imam Salih Gönül, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaralı imam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri K.S.’yi ve olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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