Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü

Yakınlarının cenaze törenlerine katılmak için Ankara’dan Trabzon’a doğdu giden Süleyman Kısakol (41) yönetimindeki 33 SH 009 plakalı otomobil Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü mevkisinde su kanalına çarpıp takla attıktan sonra şarampole devrildi.

CENAZEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Kazada, araçta bulunan Ayşe Turgut (39) ile Kemal Turgut (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile Zeynep (17) ve Ali Turgut (22) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

112 Acil servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası cenazeler de morga kaldırıldı.