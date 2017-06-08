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Cenazeler karıştı: 24 saatte 2 kez toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden 2 kadının cenazeleri karıştı.

08.06.2017 - 12:34
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Kozan İlçesi'nde oturan Hamide Esenboğa ile Mezyune Çiftçioğlu yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde 2 kadın da yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölen kadınların cenazeleri, işlemlerinin ardından morga indirildi.

YANLIŞ CENAZEYİ ALDILAR

Bu sırada Mezyune Çiftçioğlu'nun yakınları morga gelip, cenazeyi aldı. Ancak aile yanlışlıkla Hamide Esenboğa'nın cenazesini teslim aldı. İdem Mahallesi'ne götürülen yanlış cenaze bazı akrabalarının tereddüt yaşamasına karşın toprağa verildi.

Cenazeler karıştı: 24 saatte 2 kez toprağa verildi

2 KEZ TOPRAĞA VERİLDİ

Ancak ısrarcı olan bir yakını, "Ben yanlış cenaze olduğunu düşünüyorum" diyerek Kozan Devlet Hastanesi'ne gelip, mortaki cenazeler teşhis edince Mezyune Çiftçioğlu'nun hale bekletildiğini fark etti. Bunun üzenine yanlışlıkla gömüldüğü anlaşılan Hamide Esenboğa'nın cenazesi dün saat 17.00 sıralarında topraktan çıkartılıp, tekrar Kozan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aile bu kez doğru cenazeyi alıp İdem Mahallesi'ne götürdü. Cenaze bugün toprağa verildi.

Cenazeler karıştı: 24 saatte 2 kez toprağa verildi

KASIT YOK

Yurt dışındaki akrabaları için bekletilen ve dün yanlışlık sonucu toprağa verilip tekrar çıkartılan Hamide Esenboğa'nın cenazesi ise olup bitenlerden haberden olmayan ailesine bugün sabah teslim edildi. Aile, Çanaklı Mahallesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na götürdüğü Hamide Esenboğa'yı kılınan cenaze namazının ardından ikinci kez defnetti. Yanlışlıktan cenazelerini alırken öğrenen Esenboğa'nın torunları ise "Bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz. Bir yanlışlık olabilir. Önemli olan sorunun çözülmüş olması" dedi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Cenazeler karıştı: 24 saatte 2 kez toprağa verildi

Cenazeler karıştı: 24 saatte 2 kez toprağa verildi

Cenazeler karıştı: 24 saatte 2 kez toprağa verildi

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